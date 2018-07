Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'imminente stagione e di Carlo Ancelotti, neo allenatore degli azzurri.



SUL RITIRO - "Ritiro molto positivo, stiamo lavorando bene, stiamo cercando di capire il prima possibile le richieste del mister. Stiamo lavorando tanto e cercando di prendere la nostra forma migliore".



SU ANCELOTTI - "E' sempre il massimo lavorare con un allenatore che ha sempre vinto da giocatore e da allenatore, è bellissimo lavorare insieme a lui, e speriamo di far bene con lui".



COME GATTUSO? - "Ha fatto una carriera incredibile, spero di seguirla e di vincere qualcosa qui a Napoli. Quella voglia di vincere ogni contrasto ce l'ho ed è simile alla sua, sarebbe bellissimo seguire la sua carriera".



TERZINO? - "Avevo già fatto il terzino in Brasile, anche in nazionale Under 20 quindi non è una cosa nuova. Sono sette anni che non lo faccio, ma in caso di emergenza sono pronto a dare il mio contributo. Lui mi ha chiesto, credo che anche il direttore abbia parlato con lui".



SU HAMSIK - "Marek è un giocatore fantastico, può giocare ovunque perchè ha una qualità incredibile, si sta allenando benissimo, certo deve ancora abituarsi a questo ruolo, ma sta lavorando bene".



SUL GRUPPO - "E' vero, il nostro gruppo è fantastico e fa piacere stare insieme a questi ragazzi, è un gruppo fantastico".



DIFFERENZE TRA SARRI E ANCELOTTI - "Sono diversi, ora Ancelotti è un po' più sereno e tranquillo, mentre Sarri era più carico. Sono entrambi grandissimi allenatore, da Sarri ho imparato tanto e adesso con Ancelotti spero di vincere tanto. Il gruppo è cambiato pochissimo, sono andati via giocatori importanti ma stiamo arrivando altri, diamo il benvenuto e speriamo che possano integrarsi bene il prima possibile. Sul mister non ci sono parole, ha vinto ovunque, e speriamo di cominciare alla grandissima la stagione".



SULLA CHAMPIONS - "E' la competizione più bella del mondo da giocare, dobbiamo cercare di fare una grande Champions ed onorare questa maglia, è una competizione molto importante per noi".



SUL CALENDARIO - "Noi non dobbiamo guardare il calendario, dovremo giocare contro tutti alla stessa maniera, dobbiamo pensare solo a noi partita dopo partita, vincere ed ottenere i tre punti".



SUL NUOVO NAPOLI - "Si, il mister ci chiede di allargare il gioco, fare sovrapposizione con i terzini e liberare spazi, stiamo cercando di far bene e stiamo facendo quello che chiede lui, la squadra lo sta seguendo. Centrocampo fantastico? Siamo sempre giocatori di livello, stiamo lavorando bene. Fabiàn? E' un giocatore con qualità anche se giovane, ha fatto vedere già grandi cose. Verdi? E' un giocatore fortissimo, non si sa se va a destra o a sinistra, speriamo che possa anche lui aiutare la squadra a fare meglio dello scorso anno".



​SULLA NAZIONALE - "Ancelotti mi farà arrivare in nazionale? Penso che potevo almeno essere provato, rispetto la decisione del ct e spero di fare bene con Ancelotti".