La Gazzetta dello Sport svela la reazione dei calciatori del Napoli all'arrivo della raccomandata: "Nell’albergo che ha ospitato il ritiro della squadra, a Liverpool, la notizia delle notifiche si è diffusa in men che non si dica. C’è stato un passa parola tra i giocatori, ognuno a chiedere all’altro se avesse ricevuto la raccomandata. Fino a ieri sera, in ogni modo, a Luperto e al giovane Gaetano non erano state ancora recapitate. La questione di certo non ha contribuito a rasserenare l’ambiente nelle ore immediatamente precedenti alla sfida col Liverpool. Cristiano Giuntoli, comunque, sta continuando nella sua opera di mediazione tra la squadra e il presidente. Il diesse ha parlato con Allan al quale è stata notificata la richiesta di multa per il 50 per cento lordo del suo stipendio mensile. Il brasiliano s’è incavolato parecchio quando da Napoli ha avuto la conferma della missiva: se ritenuto colpevole dal collegio arbitrale gli verrà trattenuta una cifra intorno ai 250 mila euro. Lorenzo Insigne è stato l‘unico a riceverla, personalmente, la raccomandata. Il capitano non ha partecipato alla trasferta di Liverpool perché infortunato al gomito, incidente patito nel corso della gara col Milan di sabato scorso. La sua assenza è stata criticata parecchio dai tifosi, soprattutto attraverso i social. La multa di Insigne è quella più onerosa. Anche lui come Allan, infatti, dovrà pagare eventualmente il 50 per cento e la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 mila euro. Un vero e proprio tornado che si è abbattuto sulla squadra in un momento abbastanza particolare. A parte il capitano e il mediano brasiliano, per tutti quanti gli altri la richiesta di multa è stata del 25 per cento".