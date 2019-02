Allan, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss in vista della sfida con la Juve: "E' una settimana un po' particolare, più per la gente fuori che per noi. A noi non importa quale avversario ci sia, lo affrontiamo sempre con la fame di conquistare i tre punti. Con la Juve sarà una partita speciale, entreremo in campo per dare una soddisfazione a questa gente che è sempre con noi. Dobbiamo entrare in campo tranquilli, pensare soltanto a fare il nostro calcio, far divertire la gente e provare a portare il risultato a casa. Stiamo facendo molto bene, ci stiamo preparando bene, proveremo a conquistare i tre punti per avere fiducia in campionato e poi in Europa League. CR7? Pensiamo alla Juve in generale. La partita d'andata è stata decisa da Mandzukic, ad esempio, quindi dobbiamo fare attenzione a tutti i calciatori. Per noi e per i nostri tifosi è una gara molto importante"