Secondo quanto riportato da Il Mattino, Allan spera di poter lasciare Napoli nel corso delle prossime sessioni di mercato dopo il clima rovente che si vive nello spogliatoio in seguito all'ammutinamento post Salisburgo. Il brasiliano sogna che il PSG torni alla carica per portarlo a Parigi, ma è una speranza che potrebbe restare vana visto che nessuno si è fatto vivo per il suo cartellino e che pochi mesi fa, De Laurentiis incontrò i dirigenti di Al Khelaifi sparando una richiesta di 80 milioni di euro, cifra che attualmente è impensabile.