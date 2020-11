Il Napoli si prepara in vista della sfida di domenica contro il Milan. non sono stati giorni semplici, vista l'assenza dei giocatori partiti per gli impegni con le rispettive Nazionali e alcuni di loro che hanno avuto qualche problema (tra Covid-19 e infortuni).



David Ospina non ha disputato l'ultima gara con la sua Colombia a causa di un problema muscolare. Ma a quanto pare l'allarme sembrerebbe rientrato. Gattuso è stato rassicurato riguardo le condizioni dello stesso Ospina che oggi si allenerà in vista della sfida di domenica contro il Milan, in cui dovrebbe partire da titolare. Mentre per Meret ci sarà la chance in Europa League contro il Rijeka. Lo riporta Tuttosport.