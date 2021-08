Il Napoli prosegue il suo ritiro precampionato. Sesto giorno di allenamento a Castel di Sangro per gli azzurri che sono scesi in campo per la sessione mattutina allo Stadio Teofilo Patini.



Applausi e auguri per Lorenzo Insigne in occasione del suo onomastico. In avvio attivazione e possesso palla a pochi tocchi con partitine a tema. Di seguito lavoro di forza sul campo adiacente per poi ritornare sul campo principale per la seduta tecnica a tutto campo. Si rivede finalmente Petagna che è tornato in gruppo. Out, invece, Ghoulam, Zedadka, Machach e Palmiero che hanno fatto personalizzato in campo. Fuori anche Contini, destinato a Crotone nei prossimi giorni.