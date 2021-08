Il Napoli questa mattina è sceso in campo per il nono giorno di allenamento. Sessione aperta ai tifosi che, nonostante le temperature alte, sono accorsi in tanti per sostenere i propri beniamini.



Primi applausi per Insigne, fortemente acclamato tra i cori di "C'è solo un capitano". Si è visto anche Lozano che ha detto di stare bene, presto tornerà ad allenarsi con la squadra. Il gruppo si è allenato sul campo A iniziando con un esercizio di possesso palla con le mani, per poi passare al gioco con i piedi. Successivamente partitella a campo ridotto. Ghoulam ha fatto personalizzato in campo, Mertens ancora fuori. Non si è allenato neanche Manolas, alle prese con un affaticamento.