Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Ieri c'è stata la conferenza stampa di Luciano Spalletti che ha risposto alle domande dei giornalisti per oltre un'ora. Questa mattina il tecnico toscano è sceso in campo con la squadra per il terzo giorno di allenamento.



Seduta incentrata sui calci piazzati, per lavorare soprattutto in fase difensiva. Domani ci sarà il primo test, l'amichevole contro la Bassa Anaunia, squadra di Promozione trentina.