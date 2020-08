Il Napoli prepara il match di sabato contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League. Ecco il report dell'allenamento mattutino da parte del club:



La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento tecnico e attivazione col pallone.

Successivamente partitina a campo ridotto.

Insigne ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra.