Il cielo che avvolgenon è mai stato così grigio. Tensioni, sfoghi, un clima bollente all’interno dello spogliatoio. Così. Sia tecnico, con risultati ben al di sotto delle aspettative estive, che economico, con tanti milioni investiti (circa 150 da gennaio 2020 a gennaio 2021) e gli incassi salvifici della Champions lontani.. Certo al momento, con la stagione che si avvia alle ultime curve, la strada che sembra più semplice è quella di una separazione a fine giugno, quando scadrà il contratto dell’ex Milan. Che, intanto, si trova a gestire una crisi interna allo spogliatoio. Il gruppo coeso di qualche tempo fa, sempre con l’allenatore, appare come un lontano ricordo.A colpire di più è stato il duro sfogo di Lorenzoal fischio finale della partita con il Sassuolo. Il suo labiale, all’uscita dal campo, ha scosso lo spogliatoio.di un gruppo nato e pensato per lottare per le posizioni di vertice, relegato invece a metà classifica.Non ha aiutato. Il provvedimento per il terzino, punito anche prima della trasferta con il Bologna dell’8 novembre, certifica un’insofferenza interna che testimonia come Gattuso fatichi in questo momento a imporre la propria leadership, la propria guida. I dialoghi tra gruppo squadra e società sono ai minimi termini, serve una reazione positiva in campo. Dalla partita con il Bologna dovranno arrivare risposte incoraggianti, altrimenti si rischia il tracollo definitivo.