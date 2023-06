Una scelta importante e complicata, dato che il nuovo tecnico dovrà andare a sostituire Luciano Spalletti, capace di riportare lo scudetto ai piedi del Vesuvio 33 anni dopo e di dare alla sua squadra un gioco spettacolare e internazionale. Fino a una settimana fa la lista del presidente era di 20 nomi, ieri però in conferenza stampa ha annunciato di avereAllenatori però ancora da analizzare, perché tra questi c'è anche chi non rispecchia i parametri da lui stabiliti.- Si parte dal seccoquindi va scartato Benitez o chiunque in passato si sia già seduto sulla panchina del Napoli.(vuole dare continuità al lavoro di Spalletti). Vannoaltre due categorie di allenatori, cioè(vedi Conceição e Nagelsmann) e- Con gli indizi a disposizione e i tanti esclusi, il cerchio si stringe. Nel concreto ci sonoPartendo dal tecnico della Fiorentina, Italiano non è stato inserito nella lista dei famosi 40 nomi perché De Laurentiis non vuole andare ad intaccare le dinamiche interne della Viola, considerando Commisso un amico, maNell'attesa continua il sondaggio diin uscita dal PSG (che sta andando a prendere Nagelsmann). Una telefonata senza andare ancora dritto all'obiettivo, ma è un nome che torna di moda due anni dopo e ritroverebbe Osimhen allenato al Lille. Da un francese all'altro, perché la vecchia conoscenza della Roma,ha i requisiti giusti per essere nell'elenco del patron azzurro. Ha terminato da due mesi la sua esperienza sulla panchina dell'Al-Nassr di CR7.con l'idea della Premier League che lo affascina. Le principali panchine da occupare, quelle di Tottenham e Chelsea, hanno già trovato un nuovo "padrone". Così si aspetta, ma non troppo, qualche eventuale ripensamento. Si sa, il calcio cambia velocemente.