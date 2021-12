Il momento nero del Napoli non sembra avere una fine. Ai tanti infortuni accorsi nell'ultimo periodo si aggiunge quello di Lozano, che è stato costretto ad abbandonare il campo a pochi minuti dalla fine del primo tempo della gara di Europa League contro il Leicester.



Il messicano in caduta si è scontrato con Ndidi battendo il volto contro la gamba dell'avversario. C'è stato bisogno dell'ingresso della barella con Lozano che è stato trasportato in ambulanza per essere soccorso. Applicato anche il collare di protezione, si attendono aggiornamenti.