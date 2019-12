Repubblica rivela i colloqui delle ultime tra Ancelotti e De Laurentiis: "Ancelotti può farcela a centrarlo, secondo De Laurentiis. I due si confrontano spesso al telefono e il tecnico ha garantito al suo datore di lavoro di avere ancora la situazione sotto controllo. Ma gli ultimi risultati negativi hanno ovviamente fatto scattare lo stesso l’allarme nella sede della Filmauro, dove ieri pomeriggio il presidente ha ricevuto la visita del ds Cristiano Giuntoli, convocato per fare il punto della situazione e per un vertice di mercato. Il Napoli, al di là dell’ottimismo ufficiale e della comprensibile speranza di tutti di evitare una rivoluzione, deve farsi trovare pronto per ogni evenienza. Per questo il club azzurro sta lavorando lo stesso a un Piano B, pronto a scattare nell’eventualità che con Udinese e Genk la squadra non dia subito dei segnali di riscossa.

Guardarsi intorno nel frattempo è diventato un obbligo, per De Laurentiis, che nel calcio si è fatto in questi anni pure qualche buon amico. Uno di questi è Massimiliano Allegri, interpellato al telefono dal presidente azzurro. Nessuna offerta personale. L’ex tecnico della Juve è ai box fino a giugno e ci resterà. Ma ha speso belle parole per Rino Gattuso, candidato numero uno per diventare eventualmente l’erede di Ancelotti"