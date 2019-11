Secondo La Gazzetta, la decisione di De Laurentiis di portare il Napoli in ritiro è stata: "Una reazione inaspettata, che ha sorpreso persino Carlo Ancelotti, all’oscuro del provvedimento. L’allenatore lo ha appreso ieri mattina, appena arrivato al centro sportivo di Castel Volturno. La questione del ritiro l’ha deluso, quantomeno avrebbe voluto che venisse coinvolto nella decisione. Invece, l’allenatore non ha potuto fare altro che rispondere: obbedisco!, anche se per niente concorde con il provvedimento adottato dal presidente. E’ la prima volta che le parti non si ritrovano, fin qui tutte le decisioni prese sono state concordate. Stavolta no, stavolta De Laurentiis ha seguito il proprio istinto e dato retta al suo umore, nero come le nuvole che sovrastano Napoli in queste ore"