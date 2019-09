Così l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-1 contro il Brescia: “Le sofferenze in queste partite sono normali, se non vai sul 3-0 e subisci gol diventa difficile poi. La squadra nel primo tempo ha fatto molto bene, faceva caldo, si è fatto uno sforzo notevole ma tutto sommato sono soddisfatto. Il ruolo di Zielinski? Gli ultimi 10 minuti eravamo a 5 a centrocampo per chiudere meglio le fasce, lo volevo più decentrato. Di Lorenzo? Di solito in possesso palla utilizziamo i tre difensori quindi Ghoulam si alza e Di Lorenzo resta più basso nei tre dietro. Senza palla è una linea a quattro. Di Lorenzo è una grande sorpresa, è un giocatore molto ma molto affidabile. Non devi spiegargli le cose, dove lo metti fa bene. Mertens e Llorente la coppia che si sposa perfettamente? Llorente è nuovo come giocatore per noi, come caratteristiche. Llorente può giocare con tutti, anche con Milik. Ho scelto lui per la presenza in area, nel primo tempo ha fatto molto bene il suo lavoro infatti. Insigne e Milik fuori quando è uscito Llorente? La squadra era molto stanca, volevo un centrocampista in più per il possesso, non volevo la profondità. Insigne e Milik saranno freschi per mercoledì. Un pareggio tra Inter e Juve il risultato migliore per noi? Sto pensando di più a Torino-Napoli (sorride, ndr)”.