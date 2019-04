Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa al San Paolo: “Non credo che siamo stati condizionati dalla partita con l’Arsenal, non ne abbiamo proprio parlato… Conoscevamo le difficoltà di Empoli ma quelle di stasera sono state inaspettate. Parlare dell’aspetto psicologico non è prioritario, in questo momento difendiamo male e questo ti impedisce di tenere il controllo della partita. Se recuperi la palla in avanti ed a non subire contropiedi tieni in pugno la gara e questa squadra ne ha bisogno. E’ un campanello d’allarme, se giochiamo così a Londra diventa difficile. Le cose si possono aggiustare, questa non è la normalità per questa squadra. Dobbiamo tornare a fare le cose per bene dalla base. E la base è sempre la difesa. L'impressione che ho avuto io è che c'era poca pressione dei centrali, questo non permette ai centrocampisti di pressare in avanti perché hai sempre un uomo dietro. Abbiamo fatto le cose a metà. Può essere un calo di concentrazione ma è difficile stabilire quanto incida. Preferisco soffermarmi sull'aspetto tecnico. Atleticamente stiamo molto bene, i giocatori sono monitorati quotidianamente ed i dati sono tutti molto positivi. Abbiamo avuto difficoltà con le difese chiuse ma non abbiamo mai subito tanto perché recuperavamo palla alti. Fare avanti e indietro non è nelle nostre corde. Dobbiamo difendere meglio. Domani magari riguardo la partita e dico il contrario. Per difendere bene devi anche attaccare bene”. JUVENTUS - “Volevamo stare un po' più attaccati, abbiamo lasciato qualche punto per strada nell'ultimo periodo. La Juventus ha fatto qualcosa di straordinario. L'obiettivo era arrivare ad 80-90 punti ma se non ci svegliamo diventa difficile riuscirci. Insigne è centrale nel mio Napoli, è una delle poche note positive di questa sera. E' un periodo in cui tutti parlano di mercato soprattutto qui a Napoli, il nostro obiettivo è quello di rinforzare la squadra senza cedere. Callejon, Mertens, Fabian Ruiz, Allan, Koulibaly? Spero giovedì facciano meglio".