Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Lazio: "La nostra rosa è ampia e può reggere le tre competizioni, oggi c'erano tante assenze, ma sembravamo che eravamo al completo. Stasera abbiamo fatto molto bene specialmente nel primo tempo. Ho visto tanta qualità. Milik? Può migliorare solo con la continuità che ha in questo momento, è un giocatore che è stato fermo due anni ed è inevitabile aspettarlo un po', ora è in un grandissimo momento. Ha lavorato tanto a livello fisico, ha messo forza sulle gambe, stare fermi due anni necessita di avere di tempo e pazienza".



SU FABIAN RUIZ - "Ha giocato nel centrosinistra nella prima parte di stagione, mentre nelle ultime partite ha giocato da centrale. Gioca bene e crea superiorità in velocità, è un grande, grande centrocampista moderno. Hamsik si deve preoccupare? Non si deve preoccupare nessuno, tutti stanno dando un grande rendimento e non vi è nessuna formazione titolare".



SUL PARAGONE CON SACCHI - "Non voglio paragonarmi a Sacchi, lui è una leggenda che ha cambiato il calcio, io invece cerco di adattarmi. Il Napoli ha grande qualità". SUI PORTIERI - "Meret titolare del Napoli? E' un grande talento, sono molto contento di tutti e tre i portieri, quando sono stati impiegati hanno sempre fatto molto bene. Meret ha gioventù e talento, dall'altra parte con Ospina e Karnezis c'è esperienza e personalità".



SULLA JUVE - "La Juve? Non ci poniamo obiettivi a lungo termine, ora pensiamo alle due partite contro il Milan. Alla fine vedremo cosa succederà, qualcosa succederà per forza".