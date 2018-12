Il Napoli perde 1-0 a Liverpool, ma esce a testa alta dalla Champions League. Così Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Liverpool: “Dobbiamo accettarlo, dispiace molto. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Abbiamo fatto qualcosa che andava oltre le aspettative. E’ mancato poco, l’amarezza ce la portiamo dentro in Europa League con la convinzione di poter dire la nostra. E’ meno importante della Champions ma è comunque importante".



"Gol contro la Stella Rossa? Se dovevano far due gol li avrebbero fatti. Ci sono dei rimpianti. Il gol di Di Maria… Ma anche noi abbiamo segnato all’ultimo minuto. C’è mancata la buona sorte che però ci tornerà in Europa League. Milik ha fatto un controllo straordinario su quella occasione… Non posso dire niente, mi sono piaciuti tutti nelle sei gare di Champions. Sono contentissimo di quello che ha fatto la squadra. Onestamente abbiamo fatto tutto quel che potevamo. Siamo tutti dispiaciuti, il dispiacere ci dà maggiore motivazione per l'Europa League. Vogliamo essere protagonisti lì”.