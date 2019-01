Come svela Tuttosport, Carlo Ancelotti è entrato nella trattativa Barella-Napoli:

"Si sta muovendo in prima persona il tecnico ed ha già fatto sapere a Nicolò Barella, il maggior indiziato per il dopo Allan, che è centrocampista gradito. Una bella manifestazione di stima da parte del tecnico più vincente della serie A e che potrebbe convincere il giovane 21enne Cagliari e della Nazionale italiana, corteggiato anche dall’Inter, a scegliere l’azzurro già a gennaio".