Secondo la Gazzetta, domani, Allan non sarà fra i protagonisti di Milan-Napoli. Carlo Ancelotti ne parlerà alle 12.30 in conferenza: "Al di là di sussurrati problemi alla schiena – nei suoi report quotidiani il Napoli non lo ha mai inserito fra gli indisponibili – è lampante che l’uomo stia attraversando un momento particolare per via dell’offerta da capogiro ricevuta dal Paris Saint Germain che gli ha proposto un ingaggio più che triplo rispetto a quanto percepisce al Napoli (poco più di 2 milioni netti). La trattativa continua, portata avanti da Aurelio De Laurentiis, però ancora non è stata formalizzata l’offerta che il presidente attende, cioè con una cifra intorno ai cento milioni. E non è detto arrivi. Il Napoli si sta anche chiedendo con quale carica resterebbe in azzurro Allan, dopo aver sognato il contratto della vita"