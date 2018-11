Come spiega la Gazzetta dello Sport: "Andrà sull’usato sicuro, Carlo Ancelotti, per affrontare la Stella Rossa. Non è il caso di fare nuovi esperimenti: per battere i serbi ci sarà bisogno della migliore formazione. Il turnover fatto contro il Chievo, in un certo senso, è stato deleterio, ma non determinante per il pareggio, perché quando hai a disposizione una quindicina di palle gol e non le concretizzi, vuol dire che qualcosa non ha funzionato sul piano della reattività e dell’intensità. Allora, non si possono correre rischi, Ancelotti ne è consapevole, tant’è che la formazione l’ha già fatta, l’unico dubbio riguarda l’esterno basso, in ballottaggio ci sono Hysaj e Malcuit. Dunque, anche il centrocampo vivrà la propria rivoluzione. Rientrerà Allan, per esempio, la cui assenza, contro il Chievo, ha creato non pochi problemi alla mediana. L’intensità, ha chiesto Carlo Ancelotti ai suoi. Aspetto che non c’è stato contro il Chievo e che, alla fine, ha determinato un pareggio che pesa come un macigno sulla classifica del Napoli"