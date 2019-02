Carlo Ancelotti è contento del suo Napoli e ne parla a Sky: "Insigne? Sta migliorando, comincia a ritrovare la continuità che aveva nel periodo settembre-ottobre. Il gioco d'attacco lo abbiamo fatto discretamente, come a Firenze è mancata la finalizzazione, oggi è andata un pochino meglio, ma li dobbiamo essere più efficaci e concreti, abbiamo avuto tante opportunità e si potevano fare più gol. Il campo era terribile, come la palla. La palla dell'Europa League è un disastro, non è che ci possiamo nascondere. Visto che la Uefa sta cercando di tirare su questa Europa League bisognerebbe cominciare a cambiare i palloni.



Chiosa finale su Fabian Ruiz: "Fabiàn? Deve crescere ancora, a volte si prende delle pause ed è poco attento in fase difensiva, va messo a posto ed organizzato all'interno del gioco della squadra, non ha la visione di Hamsik ma ha molta penetrazione con la palla e nel giocare negli spazi stretti".