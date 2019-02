Secondo Il Mattino, Carlo Ancelotti ha provato a far smaltire ad Allan la "settimana turbolenta" dopo l'offerta del PSG. Il tecnico attendeva una reazione a San Siro in Coppa Italia: il brasiliano, invece, è apparso completamente fuori condizione. Ed è evidente che, pur avendo compreso lo sbandamento legato al passaggio parigino sfumato, Ancelotti non può tollerare altri passaggi a vuoto da un giocatore così importante per gli equilibri del suo Napoli. E non lo farà. Il suo posto da titolare domani non è così scontato.