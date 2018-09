Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commenta a Sky Sport il successo sulla Fiorentina: "La partita è stata fatta come volevamo, anche se non a livello eccezionale con qualche passaggio sbagliato di troppo nel primo tempo, nella ripresa poi era necessario sbilanciarsi per provare a vincerla. A Genova non eravamo malati, ma avevamo un piccolo raffreddore: dobbiamo evitare che risucceda. Insigne? Ha fatto molto bene, veniva da un periodo dove non aveva espresso le sue qualità ma oggi è stato il migliore dei nostri. Ha giocato in una posizione diversa e mi è piaciuta tantissimo, sarà un vantaggio per noi. Nel primo tempo abbiamo cercato ampiezza con Mario Rui e Callejon, con Insigne e Mertens tra le linee, ci è mancato un po' l'attacco alle spalle della difesa della Fiorentina. Mertens l'ho messo centro-destra davanti per giocare 4-4-2. Oggi siamo stati equilibrati ed efficaci, anche se non sempre. Normale all'inizio della stagione ma l'importante è che i giocatori siano consapevoli e convinti di farlo e che piano piano si faccia sempre al meglio. Sono contento della partita di oggi, ho visto riuscire situazioni provate venti minuti. Zielinski? Per arrivare al livello di De Bruyne deve crescere, ma ha ottime qualità. Ci sono giocatori forti che non stanno giocando, come Ruiz e Rog. Oggi ha giocato molto bene Maksimovic. Fare la formazione è abbastanza complicato. Ritorno in Champions? Bello, piacevole, eccitante, entusiasmante. Abbiamo un girone difficile e cerchiamo di iniziarlo bene".