Come racconta il Corriere dello Sport: "De Laurentiis da Los Angeles dialoga, e come sempre, con Chiavelli, con Giuntoli e con Ancelotti, indugia e riflette, analizza ma preferisce affrontare di persona un caso che ha minato l’equilibrio ambientale ed ha rappresentato un gesto di sfida che resta ancora lì, come un affronto per il club. Gli appuntamenti sono quelli classici, però con le nove ore di differenza che alterano l'abituale calendario quotidiano: ma la presenza, anche dagli States, è fissa, ricorrente, e con lo stato maggiore non è cambiato nulla. Però con i calciatori ci sarà dunque modo, poi, quando le circostanze emergeranno magari naturalmente o verranno costruite dalla diplomazia laterale che è al lavoro, per dialogare, per raccontarsi, per scendere nel dettaglio di un’azione e di una reazione: per ora sono partiti i segnali, fumate azzurre che si dissolvono nell'etere ma poi arriveranno a destinazione"