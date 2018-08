Il Corriere dello Sport svela che Carlo Ancelotti potrebbe riservare qualche sorpresa contro la Sampdoria. Amadou Diawara rischia seriamente di togliere il posto a Marek Hamsik in cabina di regia mentre potrebbe essere riproposto nuovamente Sebastiano Luperto sull'out sinistro qualora le condizioni di Mario Rui fossero più gravi del previsto. Possibilità anche per lo spagnolo Fabian Ruiz che potrebbe essere tra i convocati per il match nel capoluogo ligure.