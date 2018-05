Cena di lavoro a Londra per Carlo Ancelotti. Il neo allenatore del Napoli, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si è infatti visto nella capitale inglese con Kia Joorabchian, potente agente anglo-iraniano, con il quale avrebbe parlato di Moussa Dembele. Il centrocampista del Tottenham vorrebbe cambiare aria dopo 6 anni agli Spurs, e sarebbe disposto a trasferirsi al Napoli. Contratto in scadenza nel 2019, il prezzo del cartellino non dovrebbe essere proibitivo, così come l'ingaggio (circa 4 milioni di euro a stagione).