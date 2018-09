La Gazzetta ipotizza le probabili formazioni di Torino-Napoli. Ancelotti va verso la riconferma del 4-4-2, ma deve fare i conti con tanti dubbi. Per la precisione quattro. In difesa si giocano una maglia Hysaj e Malcuit con il primo favorito. A centrocampo Allan in leggero vantaggio su Diawara e Rog. Hamsik sicuro titolare. In porta dubbio Ospina-Karnezis con il colombiano favorito. In attacco Milik in pole su Mertens. Mazzarri propone il suo 3-5-2 con Zaza e Belotti di punta.