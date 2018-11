Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa: "Domani è decisiva? Servono lo spirito e l'atteggiamento soliti, è fondamentale iniziare bene questa gara importante, non decisiva, per passare questo girone."La critica è normale, fa parte del lavoro, ma non cambia di una virgola la mia idea su questa squadra, che è competitiva al di là delle difficoltà di una partita. Bisogna cambiare l'approccio iniziale, dobbiamo andare noi verso la partita e non viceversa. C'è stato un passaggio a vuoto che non si ripeterà, dobbiamo gestire noi la partita"."È stata sottovalutata perché nelle ultime due trasferte ha perso, ma ha meritato la vittoria col Liverpool, mi aspetto una squadra organizzata, che punterà sul contropiede. Se la giocheranno per qualificarsi. Non dobbiamo pensare all'altra partita, ma a far bene noi. Non sarà una gara decisiva secondo me, ce ne sarà un'altra e si deciderà tutto alla fine. Vogliamo solo vincere, poi dopo faremo qualche conto"."L'obiettivo è passare il turno, domani credo non si deciderà niente. Le quattro partite giocate fin qui ci posizionano bene in un gruppo quasi impossibile, ora serve la ciliegina su una torta ben costruita È importante che la gente venga allo stadio, questo aumenta il rammarico per la sfida col Chievo, ma possiamo farlo domani. Il binomio squadra-tifosi è importante, è una spinta che solo questa città riesce a dare. Il presidente della Stella Rossa dice che siamo favoriti per la finale? Non lo so, molti sono sorpresi che stiamo competendo con squadre così forti, credo sia per quello. Siamo una sorpresa, ancora di più se passiamo, se non passiamo invece saremo dei coglioni. A questo punto mi sbilancio: se non passiamo siamo dei coglioni"."Credo ci siano gli stessi problemi che ho vissuto io, sono sempre dalla parte degli allenatori. Auguro a Kovac di fare il meglio possibile, per me non è stato facile, spero lo sia per lui"."Non abbiamo avuto problemi in attacco, la media è alta e il gioco d'attacco è determinato non solo dai singoli attaccanti, ma da come la squadra sfrutta il gioco d'attacco. Finora non abbiamo avuto problemi, ma individualmente ci possono stare momenti di forma di uno migliore rispetto ad un altro. Domenica il gioco è mancato collettivamente. Hamsik e Ruiz giocheranno? Ha detto tutto lei, sono d'accordo con lei. Maksimovic o un terzino offensivo? Servirà avere l'ampiezza del campo, a volte la si può avere con due terzini, a volte con Callejon, questo è un dubbio che mi riservo di avere...".