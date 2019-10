Come racconta la Gazzetta dello Sport, nel summit di ieri Raiola-Insigne-Giuntoli-Ancelotti: "L’argomento più intrigante è stato quello che ha riguardato il momento di Lorenzo Insigne. La discussione è avvenuta alla presenza dello stesso giocatore in un clima molto disteso. In effetti si è parlato della sua esclusione dalle gare col Brescia e con il Genk e le polemiche che ne sono seguite. Ancelotti ha spiegato il perché della sua scelta, soprattutto quella in Champions League, che è parsa tanto una punizione. In effetti, Insigne sarebbe stato mandato in tribuna per un atto di insubordinazione, ovvero, avrebbe rifiutato la panchina. E, dinanzi al no deciso, l’allenatore l’avrebbe escluso dalla lista presentata all’arbitro"