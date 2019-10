La Roma acquista Ndiaye Maissa Codou, calciatore classe 2002 arrivato in Italia su un barcone e diventato calciatore grazie all'Afro-Napoli United. Questo il comunicato pubblicato dall'agenzia Sicomunicazione Sport: "Dai dilettanti alla Serie A: è questo il sogno di tanti ragazzi ed anche quello di Ndiaye Maissa Codou che per realizzarlo ha raggiunto l’Europa con un barcone. Il DS Varriale: ”La burocrazia sportiva gli ha impedito di giocare per diversi mesi, ma noi abbiamo fatto di tutto per tesserarlo e consentirgli il trasferimento alla Roma”. Maissa può dire d’aver trasformato in realtà il suo desiderio, perché da oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, è ufficialmente un giocatore della A.S. Roma. Senegalese, classe 2002, il giovane difensore centrale approda a settembre 2018 nell’Afro-Napoli United, dove si fa subito notare per le sue formidabili doti atletiche ed attira l’attenzione di numerosi club professionistici. L’Afro-Napoli United augura al giovane calciatore grandi successi nello sport e nella vita"