Come racconta la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti vuole Hirving Lozano, attaccante 23enne del PSV Eindhoven. "Giuntoli è tornato a pressare il club olandese, forte anche dell’appoggio di Raiola che cura gli interessi del giocatore. Per il quale c’è una clausola di 30 milioni di euro che, inizialmente, De Laurentiis avrebbe voluto pagare soltanto in parte. Ma sono bastate le prime indiscrezioni sull’interessamento del Napoli per aprire una vera e propria asta intorno al ragazzo. S’è mosso il Barcellona, mentre Psg e Manchester United l’hanno seguito per l’intera stagione. Interesse che ha convinto i dirigenti olandesi ad alzare la posta, in pratica non bastano più i 30 milioni della clausola, ma ne chiedono 40, una cifra che il Napoli ritiene eccessiva ma che, poi, spenderà"