La Gazzetta dello Sport spiega l'interessamento del Napoli per Sirigu, estremo difensore del Torino: "Sirigu ha un sostenitore importante: Carlo Ancelotti. I due hanno lavorato insieme da gennaio 2012 a giugno 2013, e vinto il campionato, nel periodo in cui sulla panchina del Psg c’era proprio l’attuale tecnico napoletano. La differenza tra Leno e Sirigu è nell’età: l’estremo difensore del Torino e della Nazionale italiana ha compiuto 31 anni lo scorso mese di gennaio, mentre il tedesco ne ha 5 in meno. Il costo del suo cartellino non dovrebbe andare oltre i sei milioni di euro"