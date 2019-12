Secondo quanto raccolto in esclusiva da calciomercato.com, l'Everton del neo-tecnico Carlo Ancelotti sarebbe interessato ad un altro azzurro, Dries Mertens. I Toffees hanno già fatto un sondaggio e potrebbero pagare la clausola di 10 milioni che scade il prossimo 10 gennaio o, comunque, trattare con Aurelio De Laurentiis per la cessione del belga. I rapporti, come certificato da recenti tweet del patron partenopeo, tra Ancelotti ed ADL sono ottimi: al tecnico tornerebbe utilissimo un calciatore che, soprattutto in Champions, ha avuto un rendimento importantissimo sotto la sua guida, ed è per questo motivo che sarebbe pronto a chiedere un sacrificio ai suoi nuovi dirigenti. Per Mertens, l'ipotesi Premier resta affascinante: non trovando nuovi spiragli per un accordo sul prolungamento con il Napoli, il belga vuol continuare a giocare su alti livelli e con l'Everton resterebbe in un campionato top, anzi in quello che oggi rappresenta il livello più alto possibile.



INTER AL VARCO - Se Mertens dovesse restare in azzurro, si alzano molto le possibilità che vada via a parametro zero: in tal senso, l'Inter continua a pressare per portarlo a Milano nella prossima stagione, offrendo un ricco biennale, con l'amico Lukaku che da tempo sta supportando l'operazione.