Intervistato dai colleghi di Canale 9, il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento di forma degli uomini di Ancelotti e sull'obiettivo azzurro dell'Europa League: "Lo stadio vuoto può essere anche un sintomo del poco entusiasmo collettivo, dato che dopo il Sarrismo era difficile riprendersi. Partecipare e competere è sempre bello, ma anche vincere ogni tanto non è male. Da tanto manca un trofeo qui a Napoli e partire già sconfitti, ancor prima della condanna matematica, influisce tanto sull'affluenza finale al San Paolo. Il campionato è chiuso e lo era da tempo. In più, questo Napoli non sembra entusiasmare troppo, anche se le partite riesce comunque a vincerle in maniera convincente. L'Europa League? Speriamo che vada tutto bene, sarebbe una bella soddisfazione per la squadra e per la città. D'altronde Ancelotti è un grande allenatore, la rosa a sua disposizione è forte".