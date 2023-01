Se a Torino hanno avuto gli incubi, la Napoli appassionata di calcio stamattina si è svegliata con un sorrisone sulle labbra. Nella testa c'è ancora l'impresa di ieri sera contro la Juve, dopo la quale anche i tifosi vip non si sono tirati indietro pubblicando sui loro profili social tutto l'entusiasmo per una vittoria così importante, tra foto della partita, video e messaggi agli avversari.



Scorri la gallery per vedere i post dei tifosi vip del Napoli dopo la vittoria con la Juventus