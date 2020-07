Secondo quanto riportato dal Messaggero il Napoli è a un passo dal trovare l'accordo con la Roma per l'acquisto di Cengiz Under. Per l'esterno turco i giallorossi chiedono almeno 40 milioni, mentre l'offerta del Napoli, fra parte fissa e bonus arriva a circa 35. Una distanza colmabile in tempi brevi.