Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione Ghoulam: "I giorni passano, la previsione non cambia (due o tre mesi per il rientro) ma qualcosa accade nell’attualità di Ghoulam. Il recente ritorno in campo è una notizia, ma sarà il nuovo consulto medico, nei prossimi giorni, a definire l’orizzonte del ritorno in gruppo. Quando il professor Mariani lo visiterà, ad inizio agosto, potranno esserci maggiori certezze. Ghoulam ha raggiunto la Val di Sole in ritardo rispetto ai suoi compagni. Ha trascorso qualche giorno in più a Castel Volturno per completare le terapie post operazione, l’ultima, complementare al secondo infortunio (frattura della rotula destra) di febbraio. Mercoledì scorso, durante la sessione pomeridiana di allenamento, Ghoulam è tornato in campo: ha iniziato a camminare, per diversi minuti, con intervalli di pause spesi seduto in panchina, al fianco del dottor De Nicola, col quale il confronto è diretto, costante. Ieri la replica con la novità di cavigliere speciali che ne monitoravano i movimenti in tempo reale. Ha grande voglia di ricominciare, il terzino algerino. Lo s’intuisce studiandone il volto e ciò che l’espressione non dice è stato affidato ai social network. E’ tutto scritto in un lungo pensiero che s’affianca ad una foto con Kalidou Koulibaly: «Sono felice di aver ritrovato più di un amico, un fratello (ma lo scrive in napoletano, fratem). Tengo anche a ringraziare i tifosi che mi sostengono, questo sorrido è anche grazie a voi»".