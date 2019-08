Prosegue il lavoro a Castel Volturno del Napoli in vista dell'esordio in Serie A contro la Fiorentina. Attraverso il sito ufficiale del club arriva il report dell'allenamento odierno che ha visto ancora una volta Arakdiusz Milik non completare tutta la seduta assieme ai compagni.



Ecco il report completo

Seduta mattutina gli allenamenti al Centro Tecnico. E' iniziato il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45).

La squadra, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto lavoro atletico con ostacoli. Successivamente partitina con le porte piccole. A seguire seduta tattica e partitina a campo ridotto.

Milik ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 seguendo un programma di lavoro personalizzato.



La squadra tornerà in campo domani mattina.