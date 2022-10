Seduta mattutina per il Napoli prima dell'impegno di domani in Champions League contro i Rangers. Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, Rrahmani ha svolto terapie, mentre Anguissa ha fatto un lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo. Infine Sirigu, che si è allenato in palestra e in campo, ma svolgendo una seduta personalizzata.