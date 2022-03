Muscoli e testa. Contro il Verona Zambo Anguissa è tornato preciso e forte, in una sola parola dominante. Passato l'appannamento post Coppa d'Africa, il centrocampista camerunese si è ripreso la mediana del Napoli. Di cui in questi mesi è divenuto pedina insostituibile. Spalletti rinuncia a lui a fatica, l'ultima soluzione tattica per tenere in campo anche Lobotka e Fabian Ruiz, utilizzata proprio a Verona, è il 4-3-3. Il Napoli, consapevole dell'importanza del giocatore, ha di fatto deciso come comportarsi in estate.



Anguissa è arrivato dal Fulham in prestito oneroso (400mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Una cifra che in questa stagione il centrocampista, 26 anni, ha dimostrato eccome di valere. A breve i contatti con il club inglese entreranno nel vivo. Il Napoli proverà ad ottenere uno sconto sulla cifra pattuita, ma la strada (positiva) sembra tracciata.