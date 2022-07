L’estate del Napoli, a meno di un mese dall’inizio del campionato, si delinea davvero bollente. Partiti Ospina, Insigne, Mertens e, per ultimo, Koulibaly, gli azzurri sono nel mezzo di una vera rivoluzione di mercato con Luciano Spalletti sempre saldo al comando. Il nome più gettonato in porta, nonostante il rinnovo di Meret, è quello di Keylor Navas, in uscita dal PSG. L’ex portiere del Real Madrid, stufo dell’alternanza con Donnarumma, è attratto dall’avventura nel campionato italiano tanto che, secondo gli esperti Sisal, il suo approdo al Napoli si gioca a 4,00. L’addio a Kalidou Koulibaly ha lasciato un vuoto difficile da colmare in difesa ma la dirigenza partenopea ha individuato in Kim Min-jae il sostituito ideale. La trattativa per il centrale coreano non è semplice ma la distanza con il Fenerbahçe sembra assottigliarsi quotidianamente: il difensore asiatico nuovo leader della difesa di Spalletti è offerto a 1,50. Il tecnico toscano ha perso però anche due leader in attacco come Insigne e Mertens, anche se per il belga qualche speranza di rinnovo sembra esserci: l’allenatore del Napoli vuole giocatori già pronti e ha fatto due nomi ben precisi. Il primo porta a Gerard Deulofeu: la trattativa con il numero 10 dell’Udinese è impostata da tempo e tutto fa pensare che si vada verso la fumata bianca visto che la quota è scesa a 1,44. Ma Spalletti ha messo nel mirino anche Giovanni Simeone. Il Cholito si sente pronto per il grande salto e Napoli, che ha un legame strettissimo con i bomber argentini, sarebbe la piazza ideale. L’attaccante sudamericano sulle orme di Maradona, Lavezzi e Higuain è dato a 1,50.