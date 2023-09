Annullata la sanzione inflitta al Napoli per l'utilizzo del laser, da parte di un suo tifoso, durante Napoli - Sassuolo del 27 agosto scorso. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, aveva sanzionato con l'ammenda di € 10.000 il club azzurro perché gli ufficiali di gara avevano refertato che alcuni calciatori venivano disturbati, durante la gara, da un raggio laser proveniente dagli spalti.



La Corte Sportiva d'Appello nazionale, all’esito dell’udienza svoltasi ieri, ha accolto integralmente il reclamo della società di Aurelio De Laurentiis, difesa dall'Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna. Nessuna responsabilità oggettiva, dunque, e nessuna ammenda, a carico del Club azzurro, atteso che la Corte sportiva ha escluso ogni coinvolgimento del Napoli grazie all'attività preventiva e repressiva svolta dalla società, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, che ha consentito la tempestiva identificazione del responsabile.



Un precedente giurisprudenziale importante secondo cui il principio della responsabilità oggettiva per comportamenti dei propri sostenitori - da sempre invalicabile caposaldo della giustizia sportiva - può essere superato dalla diligenza dei club nell'esecuzione di attività di prevenzione e contrasto alla violenza negli stadi.