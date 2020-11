La paura di ogni club durante la sosta è che un giocatore convocato in Nazionale possa infortunarsi e, di questi tempi, contrarre il Covid-19. Però gli impegni vanno avanti e in casa Napoli ne sono praticamente rimasti in 10 a Castel Volturno.



LA PAURA - Tra questi non c'è David Ospina. Il portiere è con la sua Colombia ma ecco arrivare proprio il primo timore. Secondo quanto riportato dal quotidiano colombiano El Deportivo, Ospina sarebbe in dubbio per la sfida di venerdì che vedrà i suoi compagni affrontare l'Uruguay. Si tratta di un infortunio per l'estremo difensore del Napoli che avrebbe accusato problemi muscolari alla coscia. Apprensione da parte dello staff della Nazionale in un primo momento.



LE CONDIZIONI - A quanto pare l'allarme sembrerebbe rientrato. Dopo aver effettuato una risonanza ecco scongiurato il pericolo per Ospina, che così si unisce al gruppo e venerdì sarà pronto per scendere regolarmente in campo. Può quindi tirare un sospiro di sollievo anche Gattuso che potrà contare su uno dei giocatori che gli sta dando maggiori garanzie in campo.