Il Corriere dello Sport svela l'appuntamento già fissato tra Mario Giuffredi ed Aurelio De Laurentiis per discutere il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: "E infine (last but not least) c’è Di Lorenzo, che viene per ultimo ma ovviamente non per importanza, anzi: De Laurentiis e Giuffredi hanno già avuto modo di fissare (assai teoricamente s’intende) un appuntamento, per dialogare, amabilmente, delle varie situazioni, compresa quella dell’esterno arrivato da Empoli nell’estate scorsa e già entrato, sorprendendo chiunque, nel club Italia. Prevenire è sempre preferibile".