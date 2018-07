La ricerca di un terzino per il Napoli, porta sempre verso il nome di Stefan Lainer. Il giocatore austriaco - riporta Il Corriere dello Sport - prova a spingere verso il trasferimento in azzurro, anche se la situazione al momento sembra di stallo. La discriminante per sbloccare l'affare sembra, appunto, la volontà del giocatore anche se il Napoli continua a guardarsi intorno. Santiago Arias è l'alternativa plausibile per il mercato, in scadenza 2019 e una valida opportunità per il Napoli.