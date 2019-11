Ecco l'analisi della Gazzetta dello Sport anche sul sielnzio stampa: "Meret peraltro torna a Napoli col cuore gonfio di orgoglio. Nemmeno quel tiraccio dell’armeno Babayan ha potuto rovinargli quel momento tanto atteso dell’esordio con la Nazionale maggiore. Alex Meret se l’è gustato a Palermo e questo premio che Roberto Mancini gli ha voluto dare diventa uno stimolo ancora maggiore. «Perché io all’Europeo voglio andare e per riuscirci dovrò far bene in campionato col Napoli». Di più non può dire, il portiere friulano, perché il club continua a imporre un silenzio stampa, che tracima il buon senso, come nel caso di Elmas"