Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima del match contro lo Spezia, squadra in cui ha militato da giocatore: “Incontro molti amici, con cui ho condiviso fasi di carriera e di vita. Lì ho conosciuto la mia compagna, ci ho abitato per molti anni e ci vado quando ho tempo libero. E’ una bella sensazione”.



MERTENS - “Dries e quello che ha più esperienza di tutti, per esibire una qualità totale durante le partite. Devi sempre esibire la tua qualità per essere uno dei più forti”.