Manca poco ed il calciomercato estivo sarà concluso. Il Napoli ha bisogno di sistemare alcuni giocatori in esubero e tra questi c'è anche Amin Younes, che non rientra nel progetto tecnico di Rino Gattuso.



Per l'esterno del Napoli si prospetta un ritorno in Germania. C'è l'Eintracht Francoforte su di lui. Lo conferma anche il noto tabloid tedesco Bild: è praticamente fatta per un prestito biennale da un milione di euro con diritto di riscatto.