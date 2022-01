Nessun grande movimento per il Napoli in questa sessione di mercato invernale. Occorreva rimpiazzare l'addio di Manolas e così è arrivato Tuanzebe, ma non c'è stato nessun altro innesto.



Tuttavia sono arrivati, eccome, sondaggi e richieste per alcuni pezzi pregiati azzurri. Stando a quanto riporta oggi Il Mattino, per Fabián Ruiz si sono fatte avanti Newcastle, Arsenal e Atletico Madrid. Richieste anche per Osimhen (Newcastle ed Everton). Su Koulibaly c'è stato l'interessamento di Everton, Aston Villa e Tottenham. Anche Politano, Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka sono ambiti. Tutte le richieste, però, sono state stoppate sul nascere dal ds Giuntoli che ha dato appuntamento a fine stagione.